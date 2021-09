Sjoerd Marijne gehuldigd, want Indiërs in Nederland zijn trots op hem

Sjoerd Marijne (rechts) wordt in de bloemetjes gezet (foto: Omroep Brabant). vergroot

Hockeycoach Sjoerd Marijne heeft in India een onuitwisbare indruk gemaakt. De vierde plek die de coach met de Indiase vrouwenploeg behaalde op de Olympische Spelen in Tokio zullen ze daar niet snel vergeten. Reden voor een speciale huldiging zondag, in Tilburg, van de hockeycoach door de ambassadeur van India in Nederland. Een huldiging waarbij ook de Indiase tv aanwezig was.

Het eerbetoon was een initiatief van de Indiase gemeenschap in Nederland. De prestaties van de Indiase hockeyvrouwen hebben een enorme invloed gehad op de emancipatie van de vrouwen en meisjes in India. Reden voor de Indiase gemeenschap om Marijne zondag nog eens extra in de schijnwerpers te zetten. Dit voor zijn leiderschap, inspiratie en natuurlijk voor de geleverde sportieve prestaties.

De huldiging was een grote verrassing voor de coach uit Rosmalen die inmiddels hoofdcoach is van de hockeymannen van Tilburg. Met dat team speelde hij zondagmiddag thuis tegen Hurley. Na die wedstrijd vond de huldiging plaats.

