Sjoerd Marijne genomineerd als beste hockeycoach ter wereld: 'Zeer vereerd'

Hockeycoach Sjoerd Marijne uit Rosmalen is door de internationale hockeyfederatie FIH genomineerd als coach van het jaar. Marijne, held in India na het verrassend behalen van de halve finale met de Indiase vrouwen op de Olympische Spelen in Tokio, 'voelt zich zeer vereerd' met de nominatie. Dit laat hij via social media weten.

Je hebt 1,3 miljard mensen weer trots gemaakt, kreeg Marijne na de Spelen te horen van dankbare Indiërs. Op de vorige Olympische Spelen wonnen de Indiase vrouwen niet één wedstrijd. Nu onder leiding van de coach uit Rosmalen grepen ze net naast brons. Reden voor de internationale hockeyfederatie om Marijne te nomineren voor de prestigieuze prijs.

Ook Alyson Annon, die met de Nederlandse hockeydames het goud veroverde in Tokio, heeft een nominatie op zak en dat geldt ook voor de coach van de Britse vrouwen, Mark Hager. Marijne tekende na zijn olympische stunt een contract als hoofdcoach van de mannen van HC Tilburg.

Hockeyster van het jaar

Frédérique Matla van HC 's-Hertogenbosch is in de race voor de titel hockeyster van het jaar. Dit samen met onder meer haar teamgenoten bij Oranje: Eva de Goede en Maria Verschoor .

Vanaf maandag kan er online op de genomineerden gestemd worden. De stemming sluit op 15 september. Eind september of begin oktober worden de winnaars bekendgemaakt. De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, tellen voor vijftig procent. Een kwart van de stemmen komt van de fans en spelers en nog een kwart van de media.

