Streep door titelgevecht Rico Verhoeven en Alistair Overeem

Het titelgevecht tussen Rico Verhoeven uit Halsteren en Alistair Overeem gaat niet door. Dat meldt Glory op Facebook.

"Met pijn in het hart moeten we melden dat Alistair Overeem geblesseerd is en uit GLORY Collision 3 stapt. Hij kan pas begin volgend jaar vechten", schrijft Glory. Het is niet bekend wat voor blessure Overeem heeft.

Het gevecht zou op zaterdag 23 oktober plaatsvinden in Arnhem, met als inzet de wereldtitel bij de zwaargewichten. Verhoeven heeft die titel sinds 2013 in bezit.

De 41-jarige Overeem, geboren in Engeland, tekende enkele maanden geleden een contract bij de grootste kickboksorganisatie Glory na een avontuur van tien jaar bij de MMA (Mixed Martial Arts).

Overeem won in 2010 de prestigieuze K-1 in Japan.