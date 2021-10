Hockeyster Joosje Burg uit Veghel ‘mega blij’ met Oranjeselectie

Met debutant Joosje Burg blijft hockeyclub Den Bosch ook na de Olympische Spelen hofleverancier van Oranje. Voor de interland tegen België volgende week levert Den Bosch zeven speelsters. De 23-jarige spits Joosje Burg is er voor het eerst bij. “Ik ben echt mega blij!”

Den Bosch levert zeven speelsters, inclusief routinier Lidewij Welten die met drie Olympische titels op zak heeft besloten om door te gaan bij Oranje. S.C.H.C.-speelsters Yibbi Jansen uit Gemonde (die in de jeugd van Den Bosch heeft gespeeld) en Rene van Laarhoven uit Tilburg zijn na een tijd afwezigheid ook weer opgeroepen.

Ze kreeg net voor de training met Den Bosch te horen dat ze tot de selectie behoort. “Ik kreeg van alle speelsters een applaus.” Ook toen ze toe was gevoegd aan de groepsapp van Oranje ontving ze veel felicitaties.

Het voordeel voor Burg is dat ze bij Oranje veel bekenden tegenkomt. “Ik zei tegen mama: ik speel volgende week eigenlijk met Den Bosch en wat speelsters van andere clubs.”

Opmerkelijk is dat Joosje Burg al 23 jaar is en dat is relatief oud om te debuteren. Generatie- en clubgenoten als Frédérique Matla, Pien Sanders en Josine Koning stroomden eerder al door en wonnen afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen. “Iedereen bewandelt zijn eigen pad”, relativeert Burg haar late uitverkiezing voor Oranje.

In 2017 liep Burg een zware knieblessure op die haar lang aan de kant hield. Vooruit kijken wil ze niet al teveel. “Ik wil woensdag plezier hebben als ik mijn eerste interland speel. Daarna zie ik wel verder. Met het WK volgend jaar houd ik nog geen rekening.”