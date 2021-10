Snollebollekes met een Franse knipoog vier dagen in Gelredome

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Snollebollekes kan niet wachten om weer keihard van links naar rechts te gaan

Rob Kemps slaapt de komende dagen in een hotel in Arnhem om zich voor te bereiden op de vier uitverkochte concerten die vanaf vrijdag gepland staan in het Gelredome in Arnhem. De feestzanger uit Best neemt even afstand van zijn kinderen thuis en sport veel. "En ik help zelf ook mee met het opbouwen van het enorme decor."

De vloer van het Gelredome staat bezaaid met kisten, lampen, hijskranen en luidsprekers. Er moet nog veel gedaan worden voor dat Snollebollekes: 'Goeieavond Arnhem' kan roepen. Het concert dat eigenlijk voor 27 maart gepland stond, is twee keer uitgesteld. "Ik ben heel ongeduldig, dat weten ze thuis wel, dus ben heel blij dat het eindelijk weer kan." "Alle bezoekers moeten de corona-app laten zien en dan kunnen we als vanouds zonder anderhalve meter afstand heel hard weer van links naar rechts gaan", zegt Rob lachend terwijl hij de werkzaamheden in de immense zaal bekijkt. "Het went nooit dat er zoveel mensen naar je show komen kijken." En dat hadden er nog veel meer kunnen zijn, maar door de coronamaatregelen mag 75 procent van de zaalcapaciteit worden gebruikt. Dat zijn ongeveer 30.000 bezoekers per show.

“Nu ik zelf vader ben, kán ik er niet meer omheen, op woensdagmiddag is er een familieshow voor de kinderen.”

Bij de ingang van het stadion hangt een plaquette met de tekst dat Marco Borsato tijdens 25 uitverkochte concerten 800.000 bezoekers wist vermaken. Snollebollekes staat na deze concertreeks op zes uitverkochte shows en de volgende voor 2022 en 2023 staan ook alweer in de de agenda van Rob. Voor deze concertreeks kreeg Snollebollekes vele vragen of de jongere kinderen óók eens een show mochten bijwonen. “Nu ik zelf ook vader ben geworden, kán ik er niet meer omheen, dus hebben we op woensdagmiddag een familieshow”, aldus Snollebollekes.

"In de show hier in het Gelredome zit ook een knipoog naar een Franse chanson."

Nederland heeft Rob Kemps de afgelopen jaren ook leren kennen als winnaar van het tv-programma De slimste mens en presentator van The Wheel en Chansons!. Het programma waar hij met Matthijs van Nieuwkerk door Parijs dwaalt en de geschiedenis achter Franse klassiekers ontrafelt. "In de show hier in het Gelredome zit ook een knipoog naar een Franse chanson", wil Rob wel verklappen. "Welk liedje het is, dat zeg ik nog niet. Ik heb Matthijs ook uitgenodigd voor het concert maar of ie ook echt komt dat is de vraag." Rob staat de vier concerten niet alleen op het enorme podium. "Jan Smit, Mental Theo en de radio-dj's Coen en Sander zullen er ook zijn, naast nog andere gastartiesten die Snollebollekes nog uit zijn rode binnenzak op het podium goochelt.

