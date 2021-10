Zwemmende bevers en zonsondergangen, vrijwillig de dijk bewaken is mooi

In de stromende regen staan woensdagmiddag twintig vrijwilligers op de rivierdijk bij de Maas bij Grave. Ze krijgen instructies waar ze op moeten letten en hoe ze gevaarlijke situaties met een app kunnen melden aan het Waterschap Aa en Maas.

Dat de vrijwilligers die de dijken bewaken hard nodig zijn, bleek afgelopen zomer nog eens, toen er hoog water was.

"Zodra het hoogwater is en het richting calamiteiten gaat, dan worden de dijkwachten opgeroepen", zegt Rene Finken van het waterschap. Ze zijn dan 24 uur per dag in touw. Ze lopen over de dijk om te kijken of er misschien scheurtjes zijn, of andere tekenen waardoor de dijk zou kunnen falen.

Rampscenario

Het rampscenario van een dijkdoorbraak is niet mis. Volgens Finken zou het water vanaf Grave tot aan Den Bosch kunnen stromen.

De dijkwachten krijgen ieder een stuk dijk aangewezen, dat ze dan met drie mensen bewaken. Acht uur lang lopen ze heen en weer over de dijk. De taak van de vrijwilligers is simpelweg om te voorkomen dat het mis gaat.

John Jansen is een van de vrijwilligers. Hij heeft een kantoorbaan bij het waterschap, dus sowieso affiniteit met water.

Afgelopen zomer, met het hoogwater was wel spannend voor hem: " Je bent je bewust van dat het heel noodzakelijk werk is. Je weet waar de kritieke plekken zijn en gaat goed kijken, dat is het belangrijkste eigenlijk."

Zwemmende bevers

Afgelopen zomer heeft hij als prachtig ervaren: "Om vijf uur s' ochtends een opkomende zon met rode gloed over het water zien en dan een bever zien zwemmen, dat is echt onbetaalbaar."