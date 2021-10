Eerst wel, toen weer niet: debatavond over Wijkevoort afgelast na ophef

De debatavond die de gemeente Tilburg op 20 oktober wilde houden over het nieuwe distributiecentrum Wijkevoort, gaat niet door. Dat heeft de gemeente laten weten.

Actievoerders tegen Wijkevoort trokken deze week aan de bel omdat ze niet uitgenodigd waren voor het debat. De stadsimker, die dagelijks protesteert tegen het nieuwe distributiecentrum, stopte om die reden ook met zijn protest.

Oppositie in opstand

Niet alleen stadsimker Marcel Horck en andere actievoerders protesteerden tegen de talkshow, zoals de gemeente de debatavond noemde. Ook de oppositie in de gemeenteraad kwam woensdag in opstand. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders vroegen ze het besluitvormende proces te respecteren en van de talkshow af te zien.

Wethouder Bas van der Pol had het plan om tussen de hoorzitting van aanstaande maandag over Wijkevoort en de beslissende raadsvergadering in november nog een talkshow te houden. Die zou de burgers nog eens laagdrempelig moeten informeren over Wijkevoort. Volgens de brief van de oppositie was de gemeenteraad niet op de hoogte van dit plan. Van der Pol ontkende maandag tegenover Omroep Brabant dat de actievoerders niet uitgenodigd waren. De uitnodigingen waren alleen de deur nog niet uit.

Stadsimker staat vrijdag weer voor het stadhuis

Woensdag besloot Van der Pol dat de hele avond niet meer doorgaat. Volgens een woordvoerder vanwege de geluiden die er zijn over het doel en de opzet. Een brief aan de raad moet daar nog meer duidelijkheid over geven.

Stadsimker Marcel Horck gaat vrijdagochtend gewoon weer voor het stadhuis staan om te protesteren tegen de plannen. Aanstaande maandag kunnen voor- en tegenstanders inspreken in de gemeenteraad.

