Kettingbotsing met acht auto's op de A59 bij Drunen

Op de A59 bij Drunen was donderdagochtend een kettingbotsing met acht auto's. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Op het hoogtepunt stond er meer dan een uur file richting Den Bosch.

De weg was dicht, maar is inmiddels weer vrij. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Verkeer richting Den Bosch kreeg het advies om een omleiding te volgen via de de A27, A58 en A65.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Ook de andere kant op staat er file. Van Nieuwkuijk naar Waalwijk was je rond acht uur ruim een kwartier langer onderweg.