Jongen (12) zwaargewond bij ongeluk in Valkenswaard

Een 12-jarige jongen is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Valkenswaard. Volgens een ooggetuige is het jonge slachtoffer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een automobilist zou de fietser over het hoofd hebben gezien.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht op de kruising Heidalen met de Sint Antoniusstraat. Volgens de ooggetuige was het slachtoffer niet meer bij kennis. Hij is daarom naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee was in de buurt aan het oefenen. Daarom konden zij assisteren bij het ongeluk.

(foto: Rico Vogels/SQ Vision).

