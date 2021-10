Groen licht voor meerdere coffeeshops in Helmond

Helmond gaat het nog een keer proberen: het realiseren van meerdere coffeeshops in de stad. Burgemeester Elly Blanksma heeft groen licht gegeven voor de vestiging van maximaal twee nieuwe coffeeshops in Helmond.

Helmond heeft momenteel één coffeeshop, Bonne Ville aan de Wolfstraat. Veel te weinig voor een grotere gemeente, vinden veel partijen in de gemeenteraad. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat Helmond inderdaad meerdere coffeeshops zou moeten hebben.

Niet iedereen wil meer coffeeshops

De beslissing voor extra coffeeshops ligt bij de burgemeester. Die hikte lang aan tegen het toestaan daarvan. Niet alle partijen zijn gecharmeerd van extra coffeeshops, waaronder het CDA, de partij van Blanksma.

De komst van meerdere coffeeshops in Helmond is in het verleden niet bepaald een succes geweest. Zo werd er een granaataanslag gepleegd na de opening van een tweede coffeeshop, Carpe Diem, aan de Noord Koninginnewal. De toenmalige burgemeester Fons Jacobs liet de coffeeshop sluiten. Hij moest worden beveiligd en dook zelfs enige tijd onder.

Voorlichting

Burgemeester Blanksma wil nu een 'gedegen analyse' van de risico's voor de openbare orde en veiligheid met de komst van extra coffeeshops in de stad. Ook wil ze via voorlichting en preventie gezondheidsrisico's voor jongeren beperken.

Tevens zegt de burgemeester er zoveel mogelijk voor te willen zorgen dat de illegale verkoop van softdrugs in Helmond zich dan ook daadwerkelijk gaat verplaatsen naar de coffeeshops. Daarvoor moet volgens het onderzoeksrapport 'stevig en langdurig' worden ingezet op het doorbreken van de vertrouwensrelatie tussen dealers en kopers.