Meerdere brandstichtingen in Woensel: politie op zoek naar dader

Onder meer aan de Gerretsonlaan werd een schuur in brand gestoken (Beeld: Google Maps). vergroot

De politie onderzoekt vrijdagochtend vroeg meerdere brandstichtingen in stadsdeel Woensel in Eindhoven. Het gaat onder meer om een schuur die in brand werd gestoken aan de Gerretsonlaan.

Sandra Kagie Geschreven door

De melding van de schuurbrand kwam vrijdagochtend rond halfvijf. Iets voor zes uur werd een Burgernetmelding verspreid waarin werd gemeld dat de politie meerdere brandstichtingen in Woensel onderzoekt. Om hoeveel gevallen van brandstichting het gaat, is niet duidelijk. Er is voor zover bekend nog geen verdachte aangehouden.

