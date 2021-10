Vlammen verwoesten opslaghok wijkcentrum: 'Al de derde brand deze week'

Van het opslaghok van wijkcentrum De Hoeksteen in Eindhoven is vrijdagochtend weinig over. Donderdagnacht ontstond hier brand, net als op nog drie plaatsen in de wijk Woensel. De politie houdt rekening met brandstichting. "De keet is helemaal weg, daar kunnen we helemaal niks meer mee", verzucht beheerder Bjorn Neervoort.

"Deze week is al twee keer eerder geprobeerd om hier brand te stichten", laat Björn weten. "In de nacht van maandag op dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag."

De schade is groot. "Die keet is helemaal weg", treurt Björn. "Daar kunnen we helemaal niks meer mee. Dit was een werkruimte, hierin lag behoorlijk wat gereedschap. Ik kon er vrijdagochtend vroeg nog niet in, want de vloer was flink beschadigd. Maar het lijkt erop dat er niet veel meer heel is. Kettingzagen, grasmaaiers en dat soort spul, boren, standaard gereedschap... Het is allemaal weg."

Die eerste twee branden bij het opslaghok aan de Gerretsonlaan ontdekte hij zelf. "Toen was er brandend materiaal door een ventilatierooster naar binnen gestoken. Dat veroorzaakte slechts een beetje schade. Dan denk je dat het gaat om baldadigheid. Hierna hebben we voor deze ventilatieroosters een plaat gezet, zodat dit niet nog een keer zou kunnen gebeuren. Maar nu is brandbaar materiaal ergens onderdoor gestoken. Dit is heel duidelijk brandstichting geweest."

De schade loopt behoorlijk in de papieren. "Ja, daar zijn we wel bang voor, ja. Kort geleden spraken we nog met verschillende gebruikers van het buurthuis, dat we zo blij zijn dat de coronacrisis zo'n beetje voorbij is. Dat we weer helemaal open konden. En dan krijg je twee weken later dit."

Björn heeft nog geen idee wat dit voor gevolgen heeft voor de geplande activiteiten. "We hebben nu alles openstaan. We hopen de brandlucht eruit te krijgen. Het is een beetje afwachten of en hoe dit gaat lukken. We hadden voor deze vrijdag weinig gepland staan. Wat morgen en overmorgen gaat brengen, moeten we in de loop van de dag bekijken."

