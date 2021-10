Vier brandstichtingen in Woensel: politie op zoek naar dader

De politie onderzoekt vier brandstichtingen die vrijdagochtend werden ontdekt in stadsdeel Woensel in Eindhoven. Onder meer een opslagschuur aan de Gerretsonlaan ging in vlammen op.

De melding van de schuurbrand kwam vrijdagochtend rond halfvijf binnen bij de hulpdiensten.

'Derde keer in de korte tijd'

"De brand werd in een vroeg stadium ontdekt door medewerkers die op camerabeelden de rook zagen", laat een correspondent weten. Door de brand in de opslagschuur ontstond ook flinke schade aan wijkcentrum De Hoeksteen.

Volgens de correspondent is dit al de derde keer in korte tijd dat er brand is gesticht bij het wijkcentrum.

Onderzoek

Iets voor zes uur werd een Burgernetmelding verspreid, waarin werd gemeld dat de politie meerdere brandstichtingen in Woensel onderzoekt. Om hoeveel gevallen van brandstichting het ging, was op dat moment niet duidelijk.

Later in de ochtend gaf de politie aan dat er donderdagnacht vier branden waren geweest waarbij het vermoeden van brandstichting bestaat. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de branden, liet een woordvoerder ook weten. Er is voor zover bekend nog geen verdachte aangehouden.

