Kat bevrijdt zichzelf na uren uit meterkast: 'Stak zijn kopje naar buiten'

De kat die donderdag urenlang vastzat in de buis van een meterkast in een winkel in Breda maakt het helemaal goed. "Nadat we eten voor hem hadden neergezet, stak het beestje uiteindelijk zijn kopje uit het gat waarin het was verdwenen. En vervolgens konden we hem pakken", vertelt Corine, de eigenaar van de winkel, vrijdagochtend.

"We hadden gedacht dat het beestje heel erg bang zou zijn, maar dat was helemaal niet zo. Hij was heel erg op zijn gemak", vertelt ze. Hoe het beestje, die inmiddels de naam Vinnie heeft gekregen, in de buis terecht is gekomen, is nog altijd een raadsel. En ook is niet duidelijk of 'Vinnie' een baasje heeft. "Toen we hier twee maanden geleden begonnen, zat er een nestje kittens buiten", legt Corine uit. "We gaven ze eten. De ene dag zaten ze er wel, maar de andere dag niet. Misschien is dit een van die beestjes."

"Ik had hem bijna zelf mee naar huis genomen, zo'n schatje is het."

Om er zeker van te zijn dat 'Vinnie' geen baasje heeft, gaat Corine vandaag checken of hij gechipt is. Dat doet ze samen met een buurman die zich inmiddels over hem heeft ontfermd. "Ik had hem bijna zelf mee naar huis genomen, zo'n schatje is het. Maar bij de buurman heeft hij ook een goed thuis", legt ze uit. Medewerkers van de winkel hoorden het beestje donderdag miauwen. Vervolgens werd de brandweer gebeld om het dier te bevrijden. Toen dit niet lukte, was het wachten tot het beestje vanzelf tevoorschijn zou komen. Dat gebeurde dus wat later. "Gelukkig hadden we gisteren koopavond. We konden het dus mooi in de gaten houden", vertelt Corine. LEES OOK: Kat zit al urenlang vast in buis van de meterkast

