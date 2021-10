Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kat zit al urenlang vast in buis van de meterkast

Een kat zit al de hele donderdagmiddag vast in de buis van een meterkast in een winkel in Breda. De brandweer is gebeld om het dier te bevrijden.

Janneke Bosch Geschreven door

Personeel van de winkel hoorde het dier miauwen. De eigenaar van de winkel heeft toen de brandweer gebeld. Die heeft de ruimte groter gemaakt zodat de kat eruit kan, met een zaag is een grotere opening gemaakt. Geschrokken

Maar de kat is waarschijnlijk zo geschrokken van dat lawaai dat hij verder weg is gekropen. Het is nu wachten tot het dier vanzelf uit de ruimte kruipt. Er ligt nu een beetje voer voor hem klaar. Het eten moet ervoor zorgen dat de kat tevoorschijn komt. Van wie het dier is, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk hoort de kat bij een van de bewoners van boven de winkel. LEES OOK: Dier in nood is ook een taak van de brandweer: 'Altijd weer een uitdaging' Dit moet de brandweer doen om een dier uit een gierput te redden

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.