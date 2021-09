Dier in nood is ook een taak van de brandweer: 'Altijd weer een uitdaging'

Hulpverleners haalden het dier uit het water (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De hond weer uit het ijskoude water gered (foto: Bart Meesters/ SQ Vision). Duikers van de brandweer proberen de zwaan te vangen Foto: Toby de Kort / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/6 Hulpverleners haalden het dier uit het water (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

Het is een cliché: brandweerlieden die zich vooral bezig houden met die kat in de boom. Maar het redden van dieren is wel degelijk een taak van de brandweer. En de uitdagingen die daarbij komen kijken zijn vaak veel groter dan je denkt.

Janneke Bosch Geschreven door

Honderden keren per jaar rukt de brandweer in heel Brabant uit om een dier in nood te helpen. Zoals dinsdag in Veen, toen een papegaai uit een boom werd gered. Of voor dit soort meldingen:

de kat in de boom, we noemden 'm al,

een vogel die vast is komen te zitten in gaas,

een hond die door het ijs is gezakt,

een koe die in de sloot is beland,

een paard dat rechtop gezet moet worden,

varkens die door het rooster van de mestput zijn gezakt.

Als de brandweereenheid vertrekt bij de kazerne, is vaak niet helemaal duidelijk wat ze gaan aantreffen. Meestal geeft de melding die is binnengekomen al een idee: 'Dier op hoogte', 'dier te water' of 'dier in put' bijvoorbeeld. Maar ook het minder specifieke 'dier in problemen' komt voor. Dat kan van alles zijn. De meldkamer geeft de eenheid die gealarmeerd wordt, meer informatie over wat er precies aan de hand is én wat voor inzet er wordt verlangd.

"We kregen een keer applaus van 250 schoolkinderen, dat was heel gaaf."

"Bij een dier op hoogte heb je vaak meer aan een ladderwagen. Maar als er een dier in een put is gevallen, heb je het takelteam nodig", legt André van Delst uit, hij is postcommandant bij de brandweerpost in Boekel. Dat is één van de posten die een technisch takelteam in huis heeft. Maar er is ook een oppervlaktereddingsteam, dat reddingen op het water kan uitvoeren.

Ondanks het grote arsenaal aan middelen, komt het vaak óók op de creativiteit van die brandweerlieden aan. "Je hebt te maken met dieren, die zijn altijd onvoorspelbaar", zegt André. "Ook een kat in een boom kan best een uitdaging zijn. We hadden een keer een uitruk in Boekel, waar 250 schoolkinderen bij stonden te kijken. We kregen applaus toen het gelukt was. Dat was wel heel gaaf."

"Als er een koe in een put zit, wordt die eruit gehaald. Hoe dan ook."

Maar het kan ook heel andere koek zijn. "Als er dieren in een stal in een mestput is gevallen bijvoorbeeld", vertelt René Hoezen van de brandweerpost in Berlicum. Maar ook voor dieren in een sloot rukt de eenheid uit. Hoezen is de postcommandant van een technisch takelteam dat dus in zulke gevallen kan worden ingezet. De posten Boekel en Berlicum van de Brandweer Brabant Noord zijn de twee posten met een technisch takelteam. Zo'n 25 keer per jaar rukken zij uit. Het team is er speciaal voor in het leven geroepen.

"Elke inzet is anders", zegt André van Delst. "Het is absoluut niet zo dat er een 'standaard' is, maar we hebben inmiddels wel ideeën van wat we zouden kunnen doen in bepaalde situaties." Uiteindelijk wordt er altijd een oplossing bedacht.

