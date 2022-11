Vijftig varkens uit mestput gered op boerderij in Nuenen

Vijftig varkens zijn woensdag in een mestput gevallen op een boerderij in Nuenen. Hulpdiensten werden massaal opgetrommeld om de dieren uit de put te halen. De brandweer meldde rond zeven uur dat alle varkens zijn gered.

Hoe de dieren precies in de put zijn beland, durft een woordvoerder van de brandweer niet te zeggen. "Vaak staan de dieren op een rooster. Het kan zijn dat die het heeft begeven of dat 'ie net niet helemaal goed lag."

Wat de reden ook geweest is, het bracht de varkens in een benarde positie. En de brandweer ook, trouwens. "Je hebt maar heel weinig ruimte in zo'n put om de dieren naar boven te halen. Daarom is er uiteindelijk een team met een veetakel komen helpen."