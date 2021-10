Hond Nalani uit Uden is een waar genie. Waar de meeste viervoeters afhaken bij 'poot' of 'zit', kent dit wonderdier 141 namen van speeltjes uit haar hoofd. De prestaties van de bordercollie zijn zelfs officieel vastgesteld bij wetenschappelijk onderzoek in Boedapest. "Ik kan het zelf moeilijk onthouden", lacht baasje Sonja de Laat-Spierings.

Wachten op privacy instellingen...