Zo moeten Brabantse kinderen enthousiast gemaakt worden voor wielrennen

Wielerclinics op scholen en open trainingen, het zijn twee van de vijf concrete actiepunten om de wielersport in Brabant een flinke oppepperte geven. Om de aanwas bij kinderen te stimuleren gaan Team Jumbo-Visma en BrabantSport samenwerken. Nederlands kampioen Timo Roosen uit Goirle is enthousiast. “Ik zou het erg mooi vinden als we ook de komende jaren verzekerd zijn van Brabants wielertalent.”

In de ogen van Roosen staat er in Brabant op zich een goede structuur voor de beginnende wielrenners. “Ik bewaar erg goede herinneringen aan de jeugdopleiding.” Hij hoopt dat de samenwerking tussen diverse partijen zorgt voor een goede doorstroom van Brabantse talenten. “Dit is een stap in de juiste richting."

Niet alleen gaan Team Jumbo-Visma en BrabantSport samenwerken. De vele Brabantse wielerclubs worden betrokken en ook NOC*NSF en de KNWU met hun project CyclingClassNL doen mee.

Concreet komen er:

Wielerclinics op scholen

Betere samenwerking tussen de Brabantse wielerclubs

Open trainingen

Wedstrijden

Tips voor training en voeding

Het initiatief is niet alleen bedoeld voor de topsport, zegt Nienke Nijenhuis, directeur Topsport & Innovatie bij BrabantSport: " We willen zowel de top-als de breedtesport een enorme boost geven. Mooi dat we onze kennis en kunde op deze manier met elkaar kunnen delen."