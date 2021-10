Oud-winnaar Hans Stacey terug bij Team De Rooy voor Dakar rally

vergroot

Rallyrijder Hans Stacey keert terug in de Dakar Rally. De 63-jarige coureur uit Best won in 2007 de laatste editie van Dakar op Afrikaans grondgebied. "Het is een onverwacht leuke ontwikkeling om in drie continenten de Dakar te kunnen rijden”, zegt Hans Stacey over zijn rentree bij team De Rooy.

Hans Stacey werd in 2006 en 2012 tweede in het klassement bij de trucks. Hij deed in 2015 voor het laatst mee aan de beroemde rally. Hij won toen vier etappes door Zuid-Amerika, waarvan de laatste drie op rij. Hij gaat in januari in Saudi-Arabië rijden in een van de Iveco-trucks van zijn neef Gerard de Rooy. Het rallyteam, dat dit jaar als gevolg van de coronacrisis de Dakar Rally oversloeg, werd onlangs opgeschrikt door de dood van Ton van Genugten. De 38-jarige Dakar-rijder overleed eind augustus op tragische wijze nadat hij in een mestsilo was gevallen. Als vervanger kwam de familie De Rooy uit bij de 51-jarige Martin van den Brink. "Ik vond het verzoek emotioneel, maar ook eervol", zegt Van den Brink. De vierde truck van De Rooy wordt bestuurd door Janus van Kasteren junior uit Veldhoven. Met een mix van ervaring en jong talent wil het Brabantse rallyteam de strijd aangaan met de Russische Kamaz-trucks voor de podiumplaatsen. De Dakarrally is van 2 tot en met 14 januari. LEES OOK: Grote verslagenheid bij Team De Rooy: 'Ton was een enorme goedzak'

