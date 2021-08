Grote verslagenheid bij Team De Rooy: 'Ton was een enorme goedzak'

Janus van Kasteren: "Ton was een fijne mens om erbij te hebben." vergroot

Het plotselinge overlijden van Ton van Genugten is bij heel veel mensen keihard aangekomen. Ook binnen het Team De Rooy is de verslagenheid groot. "Ik heb maar een paar uur kunnen slapen", zegt Janus van Kasteren, vriend en medecoureur bij Team De Rooy. "Dat dit kon gebeuren is echt verschrikkelijk." De 38-jarige Dakar-coureur viel donderdag in een mestkelder en overleefde dat niet.

Ronald Strater & Corné Verschuren Geschreven door

Voor Van Kasteren was Ton een 'geweldige mens'. "Een warm mens en een enorme goedzak, iemand die geen vijanden had en altijd een lach op zijn gezicht. We konden goed met elkaar overweg."

"Als Ton zijn helm opdeed en in de vrachtwagen zat, veranderde hij."

Janus keek uit naar de komende Dakar-rally, begin 2022 . "Ik keek er naar uit. Als Ton zijn helm opdeed en in de cabine van de vrachtwagen zat, veranderde hij en sleepte zo al vijf dagoverwinningen binnen. Ik zei altijd tegen hem: ik zou willen dat ik er eentje op mijn naam had."

Van Kasteren weet dat Ton de ambitie had om bij de Dakar-rally nog een keer in de top drie te rijden. "Ik zou hem daar dolgraag mee geholpen hebben. De meesten rijden de Dakar-rally voor zichzelf. Maar iedereen zou het Ton gunnen, zeker te weten. In het rallycircuit kende iedereen hem."

"Het was een fijn mens om erbij te hebben."

Ton kwam donderdag ongelukkig ten val tijdens zijn werk. "De kans dat er bij Dakar iets gebeurd is vele malen groter en dan overkomt hem dit. Tijdens zijn werk waar hij een enorme passie voor had. Hij was er altijd mee bezig. Het is niet te begrijpen", zegt Janus die vanochtend nog filmpjes van Ton heeft teruggekeken. "Ik heb er nog om kunnen lachen. Het was een fijn mens om erbij te hebben."

Hoe het nu verder moet met Team De Rooy? "Dat is voor later zorg. Ik denk dat Ton alleen maar zou willen dat het doorgaat. Dakar was zijn passie."

Anton van Limpt (links) in de truck met Ton van Genugten (rechts) en een monteur. Foto: Facebook vergroot

'Gewoon, maar toch bijzonder'

'Gewoon, maar toch bijzonder", zo typeert Anton van Limpt zijn overleden vriend Ton van Genugten. Sinds een jaar wonen ze op zo’n vierhonderd meter van elkaar. “We hebben op de dag zelf nog telefonisch contact gehad over onze toekomstplannen. Als je dan hoort dat de toekomst voor hem ophoudt, dan is dat niet te beseffen. We geloofden het eerst niet. Maar het is een enorm tragisch voor zijn vrouw en kinderen en de rest van zijn familie. Ze hebben een enorm hechte band en dat doet pijn."

Anton beschrijft Ton als een toegankelijk mens en dat daarom de klap in zijn omgeving nu zo groot is. "Ton bleef het liefst op de achtergrond, maar had wel de controle over alles. Hij was ook heel leergierig." Samen met Anton smeedde hij plannen om samen in de Dakar-rally van 2022 voor de top drie te gaan rijden. "Ook Wuf van Winkel maakt daar deel vanuit. We trainden een paar keer week samen om aan onze conditie te werken. Ook fietsten we regelmatig samen. We wilden onze deelname aan Dakar goed neerzetten. Ton was zeer ambitieus en dan druk ik me nog zachtjes uit. Maar we dronken ook gezellig samen een pilsje aangevuld met een hele hoop 'slappe klets'. "

