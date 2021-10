Suzanne hoopt vurig op Special Olympics in Tilburg en Breda

Oké, het is nog een nominatie. Maar de kans is toch wel heel groot dat in 2024 de Special Olympics, zeg maar Olympische Spelen voor sporters met een beperking, naar Tilburg en Breda komen. Voetbalster Suzanne van den Einden Brok is er dolblij mee: “Super gaaf! Dan is het in mijn achtertuin!”

Vrijdag boden de gemeentes samen een zogenoemd ‘bidboek’ aan: een boek met alle plannen. Suzanne is ambassadeur van de Special Olympics-plannen van Tilburg en Breda. Samen met andere G-sporters rende ze een estafetterondje op de baan van de Bredase atletiekvereniging Sprint. Om het bidboek daarna aan te bieden aan de organisatoren van de spelen.

Suzanne voetbalt bij SVG in Tilburg in een G-voetbalteam voor vrouwen. Ze zit al 15 jaar bij de club. Eerst in een gemengd team: “Eerst was ik de enige vrouw. Uiteindelijk hadden we vijf vrouwen in drie G-teams en toen hebben we een compleet vrouwenteam opgericht. Dat is echt super fijn. Nu word ik als ik moet omkleden niet apart in een vrouwenhokje geplaatst, of een scheidsrechtershokje. Ik ben nu echt volwaardig lid van een compleet team.”

Olympisch dorp

De gemeentes Tilburg, Breda hebben samen met de provincie een plan ingediend om de Special Olympics naar hun steden te halen. Als het lukt, komen er meer dan tweeduizend G-sporters naar Brabant. In de Beekse Bergen wordt dan een olympisch dorp ingericht.

Er zijn in totaal 21 sporttoernooien. Onder andere beachvolleybal, bowlen en golf komen naar Tilburg, Breda krijgt onder meer atletiek, dansen en hockey. Het evenement kost een half miljoen. De gemeentes betalen allebei een ton, de provincie betaalt 175-duizend euro en de rest moet via sponsoring komen.

Suzanne heeft al veel special olympics meegemaakt. “Je ontmoet andere mensen uit heel Nederland. Ik speel tegen teams waar ik anders nooit tegen voetbal. Sport verbroedert, zeggen ze toch?”

Provinciebestuurder Stijn Smeulders hoopt dat het evenement andere mensen met een beperking aanmoedigt ook te gaan sporten: “We willen ze helpen met elkaar in contact te komen. En gezond leven en bewegen is voor hen misschien nog wel belangrijker dan voor mensen zonder beperking."

Autisme

Dat kan Suzanne beamen: "Ik mis het onderste deel van mijn longen, daarom is het voor mij heel belangrijk om te sporten.” Suzanne heeft autisme. Via sport maakt ze makkelijker contact met anderen, bouwt ze zelfs vriendschappen op. “Toen ik begon met voetballen, was ik zo verlegen dat ik niet eens iets aan iemand durfde te vragen. En nu sta ik een interview te geven.”

De special olympics zijn op 14, 15 en 16 juni 2024. Tot en met 29 oktober kunnen belangstellenden hun bidboek bij de organisatie aanbieden. Tilburg en Breda zijn tot nu toe de enigen die dat hebben gedaan.