Vrouwen gedwongen tot seks en als slaaf gebruikt: 'Straffen moeten hoger'

Mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele uitbuiting, moeten zwaarder gestraft worden. “Je kunt beter een vrouw uitbuiten dan een woning overvallen, want de straffen daarvoor zijn veel hoger", zegt officier van justitie Janine Kramer, belast met mensenhandel in Oost-Brabant. "Voor de gemiddelde woningoverval draai je toch zeker vijf jaar de cel in.”

Donderdag begint er in Den Bosch een zaak tegen twee vrouwen uit Eindhoven. Het is de eerste in een reeks grote uitbuitingszaken die het OM dit jaar nog voor de rechter brengt in Den Bosch.

”Helemaal terecht dat een woningoverval zwaar bestraft wordt, want het is niet niks als er iemand in je huis komt. Maar voor seksuele uitbuiting ligt de basisstraf op maar vier maanden. Je hebt gelukkig wel omstandigheden waardoor de straf naar boven wordt bijgesteld, maar als je gedwongen wordt om tegen betaling seks met iemand te hebben dan zijn de straffen erg laag.”