Advocaat van Ridouan Taghi opgepakt: 'Hielp met ontsnappingsplan uit EBI'

De advocaat en neef van Ridouan Taghi is aangehouden toen hij hem vrijdag bezocht in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 38-jarige raadsman ervan dat hij de boodschapper was van Taghi. Uit de berichten die naar buiten werden gesmokkeld, blijkt dat Taghi waarschijnlijk van plan was een gewelddadige uitbraak uit de EBI op poten te zetten.

De advocaat van Taghi had vanuit zijn functie langere tijd toegang tot zijn neef, die hoofverdachte is in het liquidatieproces Marengo. Taghi kon dus volgens justitie via zijn neef contact houden met de buitenwereld en zijn criminele activiteiten draaiende houden. Zijn neef en advocaat zou dan ook onderdeel zijn van de criminele organisatie rond Taghi. "Met het onderscheppen van de boodschapper van T. is naar verwachting een einde gemaakt aan deze vrije communicatie vanuit gevangenschap", laat het OM weten. Volgens de instantie zou Taghi ook op zoek zijn naar adresgegevens van gevangenispersoneel.

De advocaat van Taghi kwam sinds maart vaak urenlang langs in de EBI en belde zijn neef tientallen keren. Wat ze bespraken, was in eerste instantie niet te checken voor de politie en het OM, omdat een advocaat en cliënt het recht hebben op vertrouwelijkheid. Via 'bijzondere opsporingsbevoegdheden' is dat alsnog achterhaald. Eerder dit jaar meldde De Telegraaf dat justitie en politie vrezen voor een zeer gewelddadige poging om Taghi uit de EBI te bevrijden. De crimineel wordt gezien als kopstuk van de zogenaamde mocromaffia die verantwoordelijk is voor verschillende (pogingen tot) moorden. LEES OOK: Vrees voor zeer gewelddadige poging om Taghi uit EBI in Vught te bevrijden

