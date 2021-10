Goud! Harrie Lavreysen herhaalt olympisch sprintkunstje op EK

Harrie Lavreysen is Europees kampioen op de sprint. Na de olympische sprintfinale stond de baanwielrenner uit Luyksgestel vrijdagavond weer in een finale tegenover goede vriend en grote concurrent Jeffrey Hoogland. Twee maanden na de historische en enorm spannende finale was Lavreysen weer de beste. In het Japanse Izu was er een beslissende race nodig, dat was in het Zwitserse Grenchen niet het geval. Lavreysen won met 2-0.

Sprintfinales tussen Lavreysen en Hoogland, ze zijn er inmiddels aan gewend. Het zijn met afstand de twee beste sprinters die momenteel op de baan actief zijn. En van die twee is de Brabander de beste. De laatste vijf onderlinge finales wist Lavreysen te winnen. Met twee WK-finales én de olympische finale op zak stond Lavreysen dan ook met veel vertrouwen aan de start bij de finale van het Europees kampioenschap.

Finale

Lavreysen was donderdag in twee heats veel te sterk voor de Duitser Aton Hohne. Vrijdag was hij in de halve finale heer en meester in de strijd met de Rus Michail Jakovlev. Beide duels wist hij met 2-0 te winnen.

In de finale was Lavreysen in de eerste ronde oppermachtig tegen Hoogland. Met een gemiddelde van bijna 74 kilometer per uur kwam hij als eerste over de streep. Al snel had Lavreysen een grote voorsprong op Hoogland. Hij kwam in de laatste ronde nog iets dichterbij, maar Hoogland kwam niet in de buurt van de winst.

In Japan ging het nog andersom, daar kwam Hoogland op 1-0. In de tweede ronde zat Hoogland op kop. Lavreysen kwam met meer snelheid uit de laatste bocht, waardoor hij weer als winnaar over de streep kwam.