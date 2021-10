Vrouw aangehouden voor in brand steken eigen huis

1/1 Huis in Eindhoven zwaar beschadigd na uitslaande brand

De 53-jarige bewoonster van het huis aan de Lievendaalseweg in Eindhoven, waar vrijdagavond brand uitbrak, is vastgezet. Ze wordt ervan verdacht zelf de brand te hebben gesticht. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De politie ging er vrijdagavond al vanuit dat er sprake was van brandstichting.

Zwaar beschadigd

Het huis raakte door de uitslaande brand zwaar beschadigd. De vlammen sloegen uit de dakkapellen aan de voor- en achterkant van het huis. De brandweer rukte met twee bluswagens uit en zette ook een hoogwerker in om het vuur te bestrijden.

De brandweer zou moeite hebben gehad het huis via de achterkant binnen te komen, omdat er veel spullen in de tuin lagen. Rond kwart voor tien 's avonds was het vuur onder controle.

LEES OOK: Felle woningbrand in Eindhoven, politie gaat uit van brandstichting