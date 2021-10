Bestuurder ramt vier geparkeerde auto's en vlucht: 'Niet de eerste keer'

De BMW is op een rij geparkeerde auto's gebotst, de eerste wagen werd door de kracht de zijkant op geduwd (foto:Richard Goosen). De eerste wagen werd vol geraakt en vloog met gebroken voorwiel naar de berm (foto:Richard Goosen) Tussen beide wagens stond nog een andere auto die er door de kracht compleet naar de zijkant verdween (foto:Richard Goosen). Volgende Vorige vergroot 1/3 De BMW is op een rij geparkeerde auto's gebotst, de eerste wagen werd door de kracht de zijkant op geduwd (foto:Richard Goosen).

In Helmond heeft dit weekend een automobilist 4 andere auto's geraakt en is er toen rennend vandoor gegaan. "Het gebeurt zo'n 5 tot 6 keer per jaar dat hier een auto verschillende geparkeerde wagens aan de Burgemeester van Houtlaan raakt. Dit is een doorgaande weg en ze rijden hier veel te hard", zegt bewoner Richard Goosen.

Zeker 3 auto's inclusief de BMW die de botsing veroorzaakte, zijn total loss na de aanrijding. "De auto van mijn vriendin is ook geraakt. De bumper hangt scheef en starten gaat ook moeizaam", vertelt Richard. " De BMW is zo hard op de eerste wagen ingereden dat deze er tussen uit schoot en met een gebroken voorwiel in de berm eindigde. Vervolgens botste hij op de volgende waardoor er nog eens drie auto's op elkaar zaten."

"Mijn buren zagen de bestuurder uitstappen en wegrennen"

"Ik lag al in bed toen het gebeurde maar buren hebben gezien hoe de bestuurder vervolgens uitstapte en vluchtte." De ravage voor Richard is niet meer iets om van te schrikken. "Het gebeurt zeker 5 keer per jaar dat er een auto tegen een geparkeerde wagen botst. Een paar weken geleden was het ook al raak. Ik heb de gemeente daarover gemaild en gevraagd of we flitskasten of drempels kunnen krijgen. Het blijft dan oorverdovend stil. Ik kan me niet herinneren wanneer de politie hier voor het laatst op snelheid gecontroleerd heeft", klinkt het teleurgesteld.

