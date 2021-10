Uren onderweg om thuis te komen vanuit Griekenland na mist in Eindhoven

Drukte op Eindhoven Airport (foto: Noël van Hooft). vergroot

Dichte mist legde vrijdagochtend de luchthaven Eindhoven Airport volledig plat. Inkomende en vertrekkende vluchten waren vertraagd of geschrapt, met een overvolle vertrekhal tot gevolg. Ook in het buitenland waren de gevolgen groot door de mist in Eindhoven. De terugreis van Eva vanuit Heraklion in Griekenland begon om kwart over negen in de ochtend en eindigde vrijdagnacht om kwart voor twee. Zo'n zestien uur later. "Ik ben eigenlijk wéér aan vakantie toe.''

Eva is niet de echte naam van deze reizigster, maar ze vertelt haar verhaal over de terugreis liever anoniem*. Samen met haar partner beleefde ze een terugreis die een aaneenschakeling was van vertragingen en miscommunicatie. Het stel is van plan om bij vliegmaatschappij Transavia en de luchthaven Eindhoven Airport aan de bel te trekken voor een genoegdoening. "Al maken ze maar in het openbaar hun excuses. We weten dat het waarschijnlijk niets zal opleveren. Maar wie niet waagt, die niet wint", vertelt Eva. Bij het vertrek vanuit Griekenland ging het nog vlotjes en leek het nog een onbezorgde terugreis te worden. Kort na negen uur werden Eva en haar partner bij het hotel opgehaald voor de rit naar het vliegveld. Eenmaal op het vliegveld bleek dat hun vlucht van kwart over twaalf een uur was vertraagd. "Het was te mistig in Eindhoven. Ons toestel was daar nog niet eens vertrokken."

"Alle noodzakelijke informatie hebben we zelf bij elkaar moeten zoeken."

Kort daarna kwam de melding dat de vlucht vanuit Heraklion zelfs verschoven werd naar kwart voor zes. Via de mail werden de reizigers door Transavia op de hoogte gebracht van de vertraging en ze zouden een voucher krijgen voor een hapje en een drankje aan. "Niemand wist hoe we in het bezit kwamen van die voucher en waar we die konden verzilveren. Van de vliegmaatschappij hoorden we niets meer en er was ook geen Transavia-balie op het vliegveld. Ook de infobalie kon geen duidelijkheid geven. Alle informatie die we nodig hadden, hebben we zelf bij elkaar moeten zoeken." Tijdens het wachten maakten de passagiers er het beste van. Kinderen werden beziggehouden met spelletjes en de volwassen wisselden powerbanks uit om lege telefoons op te laden. Om half zes verscheen plots het sein now boarding op de vertrekborden. "Na eerst een halfuur op de vliegtrap te hebben gestaan, konden we eindelijk het vliegtuig in. Iedereen blij."

"We zijn met meer stress thuisgekomen, dan we zijn vertrokken."

Eenmaal geland in Eindhoven moesten Eva en de andere reizigers nog een tijdje in het vliegtuig blijven zitten. "Vervolgens moesten we ook nog buiten wachten, voordat we naar de bagagehal konden. Op de luchthaven was het nog erg druk met mensen die al in een vliegtuig zaten, maar waarvan de vlucht alsnog werd geannuleerd. Of van vertraagde binnenkomende vluchten. Van zo'n tien vluchten kreeg de bagage voorrang. Het was een chaos. Er werd zelfs omgeroepen niet naar de servicebalie te komen omdat ze geen informatie meer konden geven." Volgens Eva rolden pas na vier uur wachten in de bagagehal hun koffers van de band. "Om kwart voor twee 's nachts stapten we ons huis binnen. Op vakantie wil je ontspannen. Maar we zijn met meer stress thuisgekomen dan we zijn vertrokken." *Eva's echte naam is bekend bij de redactie. LEES OOK: Mist legde vliegveld Eindhoven vrijdagochtend lam

