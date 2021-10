App Marathon Eindhoven haperde, lopers waren niet te volgen

De app van de Marathon van Eindhoven lag er een groot deel van de zondag uit. Via deze app kunnen mensen vrienden en familieleden volgen die meedoen aan de marathon.

Op de site van de Marathon Eindhoven werd geen melding gemaakt van problemen. Wel valt er te lezen dat de app vernieuwd is. Sinds wanneer er problemen zijn met de app is onduidelijk. Toen de marathon 's ochtends van start ging viel het volgers op dat de app niet werkte.

In de loop van de middag kwam de app langzaam weer op gang. Of de problemen al helemaal verholpen zijn of deels kan de woordvoerder van Marathon Eindhoven niet zeggen. 's Ochtends liet ze weten dat de organisatie druk bezig was het probleem te verhelpen. Maar hoe het probleem met de app is ontstaan en hoe lang de storing heeft geduurd kan ze niet zeggen.