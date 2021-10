App Marathon Eindhoven ligt plat, lopers niet te volgen

De app van de Marathon van Eindhoven ligt eruit. Via deze app kunnen mensen vrienden en familieleden volgen die meedoen aan de marathon. De organisatie is druk bezig met het oplossen van de storing.

Op de site van de Marathon Eindhoven wordt geen melding gemaakt van problemen. Wel valt er te lezen dat de app vernieuwd is. Sinds wanneer er problemen zijn met de app is onduidelijk. Ook is onbekend wanneer de de app weer werkt.