Ronkende motoren en een rollende rallywagen tijdens de 56e ELE Rally

Voor de 56ste keer is zaterdag de ELE Rally gereden. De rally begon en eindigde in het centrum van Son. Bezoekers waren welkom in Oerle/Wintelre, Sint Oedenrode, Son/Ekkersrijt. In Wintelre ging het mis, daar sloeg een Mitsubishi Lancer Evo IV over de kop. Piet en Sander van Hoof waren de inzittenden. Piet moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Bij de rally stonden 51 auto’s aan de start, waarvan er slechts 27 de finish hebben gehaald. De rally werd normaal op twee dagen gereden, maar vanwege het drukke najaarsprogramma vol rally's besloot organisatie deze keer maar één dag te rijden.

