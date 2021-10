Theater moet brug bouwen tussen boeren en burgers

Een boerenerf in Sint Anthonis was zondagmiddag het decor voor de theatervoorstelling 'Iets met Boeren'. De bezoekers lopen in en rond de boerderij en maken kennis met boer Jos, zijn vrouw Marianne en hun dochter. Boer Jos vertrouwt niemand meer. Hij lijkt te worden vermorzeld door alle regels. Hij sluit er zich het liefst helemaal voor af. Zijn dochter vindt dat hij juist onder ogen moet zien dat het boeren op deze manier niet verder kan.

De veranderingen in de landbouw die er zijn geweest en die nog komen, zijn de aanleiding voor de theatervoorstelling die is gemaakt door Bureau Pees in opdracht van de provincie Brabant.

“We willen op een speelse manier bereiken dat boeren en niet-boeren dichter bij elkaar komen”, zegt Peter Dictus van Bureau Pees. Hij ziet een kloof tussen boeren en de rest van de samenleving die in de loop der jaren is ontstaan. “Boeren zijn in een situatie gekomen die ze zelf soms amper nog begrijpen, laat staan de burgers.”

De scenes van de voorstelling spelen zich af in de weilanden, op het erf, in de stal en in de keuken van de boerderij. We zien een wanhopige boer, een boerin die verder wil en een dochter die vindt dat het radicaal anders moet. En er zijn boze boeren op trekkers en blije koeien in de wei.

'Naar elkaar luisteren'

Bureau Pees vroeg professionele acteurs, maar het zocht ook amateurspelers bij de verschillende toneelverenigingen van de gemeente Sint Anthonis. Thijs Vercammen is een van hen. Hij speelt zowel de blije koe als de boze boer. “Het sprak me erg aan om mee te doen. Ik wist eigenlijk niet zoveel over boeren.”

Thijs is niet van boerenafkomst, maar Riek Jansen, een van de andere amateurspelers, is een boerendochter. Ze is er blij mee dat de voorstelling verschillende kanten laat zien. ”Er is niet één gelijk. Het belangrijkste is dat we naar elkaar gaan luisteren.”

Peter Dictus kan dat alleen maar beamen. “Ik denk niet dat we de wereld kunnen verbeteren met een voorstelling, maar we kunnen misschien wel in sommige hersenpannen een rimpeling veroorzaken, die een dag later nog doorwerkt.”

Meer kijkers nodig

Met de voorstelling van zondagmiddag lijkt dat bij het publiek gelukt. “Het was schitterend. Ik heb veel geleerd”, aldus één van de toeschouwers. Een andere bezoeker, zelf veehouder, herkent er veel in. Maar wil de voorstelling echt bijdragen aan het dichten van de kloof tussen boeren en burgers, dan zullen veel meer mensen hem moeten gaan zien. Daarover is het publiek het na afloop eens. En dat is ook de vurige wens van de makers.

Komend weekend wordt de voorstelling gespeeld in Reusel-de Mierden, ook daar met hulp van plaatselijke toneelverenigingen. Maar daar blijft het niet bij als het aan Peter Dictus ligt. “We willen er mee de boer op in de rest van Brabant.”