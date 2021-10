Trein rijdt auto aan op spoorwegovergang in Rijen

Een auto is zondagnacht bij een spoorwegovergang in Rijen aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond drie uur 's nachts ter hoogte van de Vincent van Goghstraat.

"De automobilist reed eerst een paaltje plat en daarna kwam de auto op het spoor tot stilstand", laat een correspondent weten.

Verdwenen

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de automobilist verdwenen. "Op camerabeelden die we hebben bekeken, zien we iemand die in de auto zat weglopen", laat een politiewoordvoerder weten. "Omdat het een leaseauto betreft, gaan we via de leasemaatschappij bekijken wie de auto geleend had."

Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto van het spoor te halen.

Paal

Het lijkt er op dit moment op dat de automobilist voordat die op het spoor belandde tegen een paal reed.