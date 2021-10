Je wilt een kamer verhuren aan 'Dutch only', mag dat?

De gemeenschappelijke keuken in een willekeurig studentenhuis (foto: Bert Geeraets). vergroot

In groepen op Facebook zie je geregeld berichten over vrijkomende kamers met teksten als ‘No internationals', 'Dutch only' of 'Vrouwelijke huisgenoot gezocht'. Dit zorgt ervoor dat internationale studenten en mannen bij voorbaat al uitgesloten worden. Discriminatie zou je zeggen, dus mag dat eigenlijk wel?

Thijs den Ouden Geschreven door

De regels rond dit onderwerp zijn erg ingewikkeld. “In principe is het voor de verhuurder verboden om een onderscheid te maken bij het verhuren van een kamer", laat Nikki Niland, woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens, weten. “Het ingewikkelde aan dit onderwerp is, is dat alles per situatie anders is. We zouden het per individueel geval moeten onderzoeken en beoordelen in een procedure.”

“Uiteindelijk moet de woningnood gewoon aangepakt worden."

“Wij kennen dit probleem ja", laat Ama Boahene van de Landelijke Studenten Vakbond weten. “We snappen alleen heel goed dat je soms niet zit te wachten op een internationale huisgenoot of dat je er gewoon graag een vrouw bij wil. Hoe vervelend dat voor andere studenten ook kan zijn.” Boahene vervolgt: “Uiteindelijk moet de woningnood gewoon aangepakt worden. Als er meer studentenwoningen zijn dan kunnen er ook niet van die gekke eisen gesteld worden.” Tilburg heeft zich deze week uitgesproken tegen dit soort teksten. Zij laten op hun website weten dat Tilburg een stad van iedereen is, ongeacht wat je afkomst, geslacht of religie is. Met het statement wil de gemeente vooral bewustzijn creëren. Dit willen ze ook doen door een brief te sturen naar studentenverenigingen en verhuurders. De gemeente roept huurders die in zo'n situatie komen op om hier een melding van te maken bij Radar.

"Zo kunnen we studenten uiteindelijk ook beter helpen."

Radar is een organisatie waar mensen discriminatie kunnen melden. Zij herkennen dit probleem, maar zeggen wel dat het aantal meldingen hiervan meevalt. “De afgelopen drie jaar hebben we maar tien meldingen gekregen. Eén daarvan hebben we kunnen oplossen. Het is een ingewikkelde kwestie, omdat de bewoner ook bepaalde eisen mag stellen aan een nieuwe huisgenoot zonder die te hoeven verklaren", zegt de woordvoerder van Radar Mark Kivit. Radar doet dan ook een oproep om dit soort dingen altijd te melden. "Als we meer meldingen krijgen, krijgen we ook een duidelijker beeld van wat wel mag en wat niet mag. Zo kunnen we studenten uiteindelijk ook beter helpen." Mocht jij zelf in zo'n situatie zitten kun je altijd een melding maken bij Radar. Ook kun je een verzoek om een oordeel indienen bij het College voor de Rechten van de Mens via het klachtenformulier. LEES OOK: Studentenhuizen willen vaak geen internationale studenten Buitenlandse student heeft pech: steeds vaker 'Dutch only' bij kamers

