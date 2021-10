Tranen in de ogen na brand in Museumboerderij: 'Dit is ons kindje'

Veel vrijwilligers van de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther komen de ochtend na de brand kijken naar de schade. Ze zijn even uit het veld geslagen, maar tegelijk strijdbaar. Eén ding weten ze zeker: het ontvangstgebouw wordt opnieuw opgebouwd.

In het museum ontdek je hoe er geleefd, gewoond en gewerkt werd op een boerderij in de Brabantse Meierij tussen 1900 en 1930. Het staat vol met oude werktuigen en andere historische voorwerpen.

Hans van Sleuwen is al jaren voorzitter van de Meierijsche Museumboerderij. De ochtend na de brand kijkt hij naar de resten van het gebouw wat afgebrand is. “Dit is het grootste drama dat wij in de geschiedenis van de Museumboerderij hebben meegemaakt. Dat doet je wat. Het is ons kindje. Het is mijn grootste hobby. Bijna waren we onze hobby kwijt.”

De brand van zondagnacht verwoestte het ontvangstgebouw van het museum. De oude achttiende-eeuwse boerderij bleef gespaard. Vrijwilliger Ad van Zandbeek was snel bij de brand. “De vlammen sloegen uit het dak”, vertelt hij. “Het was één groot circus met brandweer."