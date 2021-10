VDL blijft in de greep van cyberaanval, FNV hoopt op snelle oplossing

Industrieconcern VDL kampt nog steeds met de gevolgen van een cyberaanval. Door de kraak zijn de online-systemen van het bedrijf met hoofdkantoor in Eindhoven sinds donderdag uitgeschakeld. Onder meer de productie van de autofabriek van VDL NedCar in Limburg is hierdoor stil komen te liggen.

VDL wil nog steeds niet vertellen wat er precies is gebeurd. Alles is nog in onderzoek, liet het bedrijf aan het ANP weten. Of er aangifte is gedaan en of er bijvoorbeeld losgeld is geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoe groot de schade is.

'FNV: Goed contact'

Een woordvoerder van de FNV sprak tegen Omroep Brabant de hoop uit dat de storing snel zal zijn verholpen. Volgens hem verloopt het contact met het gedupeerde bedrijf naar behoren en worden ook de personeelsleden goed op de hoogte gehouden.

Alle 105 bedrijven in binnen- én buitenland die onder VDL vallen, hebben in meer of mindere mate last van de aanval. Zo is het voor medewerkers niet mogelijk om e-mails te sturen. Doordat veel processen zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, raakt de aanval ook de productie.

'NedCar hopelijk donderdag aan de slag'

VDL zei eerder te hopen dat de activiteiten in de fabriek van NedCar komende donderdag kunnen worden hervat. Vanwege de chiptekorten was hier voor de eerste drie dagen van deze week al geen productie gepland.

Voor VDL werken ruim 15.000 mensen in negentien landen. Ze zijn actief in vier divisies: toeleveringen, autoassemblage, bussen en eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.

