Zoon steekt man in de rug om zijn vader te beschermen: 240 uur taakstraf

Het gebouw waar de uitspraak is gedaan (foto: rechtbank Oost-Brabant). vergroot

Een man van 27 uit Valkenswaard heeft 240 uur taakstraf en twee dagen celstraf gekregen omdat hij een man in de rug heeft gestoken. Het slachtoffer is de nieuwe vriend van de ex-vriendin van de vader van de veroordeelde. Het slachtoffer was de vader komen opzoeken in een huis in Leende. De twee hadden hadden al langer ruzie.

De zoon was vanuit de woonkamer zijn vader te hulp geschoten en hij haalde met een machete, een kapmes, uit naar de man. Hiermee maakte hij zich volgens justitie en de rechtbank schuldig aan poging tot doodslag. Het slachtoffer door de steekpartij liep een snijwond op van 23 centimeter lang en 10 centimeter breed. Na de steekpartij werd ook de vader opgepakt. De rechter sprak hem echter vrij, omdat niet kon worden aangetoond dat hij wist wat zijn 19-jarige zoon van plan was. De vader had wel met een knuppel gezwaaid maar niemand geraakt. Noodweer volgens advocaat

Volgens de advocaat was er sprake van noodweer. De verdachte zag zijn grootste angst, dat zijn vader iets door het slachtoffer zou worden aangedaan, waarheid worden, zo zei zijn raadsman. De rechtbank zag hier niets in, maar hield er wel rekening mee dat de dader voor de steekpartij tevergeefs 112 had gebeld. De politie kwam pas na de steekpartij. Bovendien is de dader verstandelijk beperkt. Hij zat twee dagen in voorarrest. Een gevangenisstraf van 358 dagen wacht hem nog wel wanneer hij weer de fout ingaat. LEES OOK: Man (34) krijgt klappen met honkbalknuppel en wordt aangevallen met kapmes

