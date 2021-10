Duur gas zorgt voor meer vraag naar stookhout: 'We moeten nee verkopen'

Door de hoge gasprijs zoeken Brabanders naar alternatieven om hun huis toch warm te houden. Er is veel vraag naar stookhout. Zoveel zelfs, dat bij sommige leveranciers het droge hout dat direct gebruikt kan worden op is.

Beter isoleren en een warme trui aantrekken. Er zijn meerdere manieren om te zorgen dat je geen kou hebt. Maar als de winter echt streng is, zal er toch gestookt moeten worden. De gasprijzen zijn momenteel extreem hoog.

Een alternatief is het gebruik van elektrische kacheltjes of de airco om mee te verwarmen, maar dat is financieel alleen interessant als je zonnepanelen hebt. Een deel van de Brabanders met een open haard, zoekt het antwoord in stookhout, zo zegt Paul van Turnhout van houthandel Helvoirt.