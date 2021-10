Basketballers Heroes Den Bosch willen verrassen op bezoek bij Benfica

De basketballers van Heroes willen dinsdagavond verrassen tegen Benfica. De ploeg uit Den Bosch opent het Europa Cup-seizoen met een uitwedstrijd in Portugal. Vanuit zijn hotelkamer in het warme en zonnige Lissabon geeft aanvoerder Boy van Vliet antwoord op vijf vragen.

Waarom is spelen in de Europa Cup belangrijk voor jullie?

"Het is heel belangrijk voor de uitstraling van de club en voor basketbal in het algemeen. Voor spelers is het ook belangrijk want we doen veel ervaring op die we later in het seizoen hard nodig hebben. Door tegen ploegen als Benfica te spelen groeien wij."

Wat is jouw mooiste ervaring in het Europa Cup-toernooi

"Dat was de overwinning op Groningen vorig jaar. Die bracht ons naar de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. Dat was toen in de coronabubbel in Den Bosch, helaas zonder publiek. Gelukkig zijn zij er volgende week wel weer als we thuis spelen."

In de competitie heeft Heroes zes wedstrijden gespeeld en ze alle zes gewonnen. Hoe staan jullie er nu voor met oog op de Europa Cup?

"Er is nog heel veel werk aan de winkel, we spelen met ups en downs. Vertrouwen geven de overwinningen natuurlijk wel. Maar Benfica is van een ander niveau, ze spelen goed en slim basketbal. In Europa moeten we sowieso een tandje bijzetten."

Wat is het doel?

"We moeten zorgen dat we bij de beste twee zitten dan zijn we door. Behalve tegen Benfica spelen we tegen de ontzettende sterke Russen van BC Parma, inderdaad die kennen we van vorig jaar. En we spelen tegen het Tsjechische Opava, die zijn iets minder sterk."

Je bent dit seizoen de aanvoerder. Hoe is dat?

"Het is een grote eer en het bevalt me goed. En het is hier mooi weer, maar we zijn hier met maar één doel."