Inbreker wurmt zich door bovenraampje in dierenkliniek en rooft kassa leeg

Een wel heel brutale dief heeft geld buitgemaakt bij een inbraak in een dierenkliniek in Oss. De man kwam de kliniek binnen door een klein raampje en zag zichzelf op beeld van de bewakingscamera's. Toch ging hij gewoon door.

De inbraak gebeurde in april van dit jaar, bij Dierenkliniek De Ruwaard in Oss. De politie vraagt er maandagavond aandacht voor in het programma Bureau Brabant bij Omroep Brabant.

Schoenen boven in beeld

Het zijn opmerkelijke camerabeelden om te zien: in een hoekje van het beeld komen ineens twee schoenen in zicht. De inbreker wurmt zich door een bovenraampje, boven de deur van de kliniek. Zo komt hij het pand binnen. Eenmaal weer met beide benen op de grond, maakt hij een uitgebreide ronde door het pand.

Hij zoekt in verschillende ruimtes naar waardevolle spullen. Zo komt hij ook in de kamer waarop de beelden van alle bewakingscamera's te zien zijn. Hij ziet zichzelf op beeld, maar gaat gewoon door met zijn zoektocht.

Kassa

Het is ook de plek waar hij een kassa ziet staan, die hij leeghaalt. Er valt wat geld op de grond, maar hij neemt de tijd om alles weer op te rapen en mee te nemen. Hoe groot de buit precies is, is niet duidelijk.

De inbreker vertrekt langs dezelfde weg als hij binnen is gekomen: het kleine bovenraampje boven de deur.

Ook al is de inbraak inmiddels ruim zeven maanden geleden, de politie heeft besloten nu toch de beelden naar buiten te brengen. Ze hoopt dat iemand de man op de bewakingsbeelden herkent.