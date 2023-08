Miljonair worden maakt niet gelukkig: 'Maar geeft wel rust voor toekomst'

Van de ene op de andere dag miljonair worden. Het overkwam twee vrienden zaterdagavond in het Holland Casino in Eindhoven. Met één druk op de knop op een gokautomaat wonnen ze 1,3 miljoen euro. Miljonair worden doet wel wat met je, weet Bea Post. Zij begeleidt voor de Postcode Loterij prijswinnaars die ineens miljonair zijn. "Na 'proficiat' is 'blijf jezelf' het volgende wat ik zeg. Maar dat lukt niemand."

"Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is,

Maar geld doet wonderen en vooral als 't een hoop is,

Poen, poen, poen, poen." Cabaretier Wim Sonneveld zong het al eens. Daarmee tornend aan de levenswijsheid dat geld niet gelukkig maakt. Wat is nou waar? Bea Post: "Prijswinnaars zeggen altijd dat ze zichzelf zullen blijven. Dat is niet zo. Ze veranderen en hebben dat niet direct in de gaten. Logisch, want het duurt een poosje voordat je beseft welk bedrag ineens op je rekening staat."

Zoals een aantal inwoners in Nuenen in 2021 overkwam. Hun adres viel in de prijzen in de Postcode Loterij en sommigen kregen miljoenen bijgeschreven. "Op het moment dat ze 3,3 miljoen euro op je rekening storten, heb je helemaal geen idee hoeveel geld dat is. Als je een ton krijgt bijgeschreven, schrik je ook. Hoe hoger het bedrag, hoe minder dat je beseft hoeveel het is", ervaart Post. Volgens haar dringt dat besef pas door als het prijsbedrag gaat 'bewegen'. Het krijgt waarde als je het gaat uitgeven. "Wie met een torenhoge bankrekening een nieuwe auto koopt, ziet dat er enorm veel overblijft op de rekening. Dat zijn van die momenten dat het binnenkomt."

Post: "Ik adviseer prijswinnaars om het er even van te nemen. Er komt nog zoveel op je af. Ga nou eerst maar eens dingen doen die je altijd al wilde. Een bootje kopen, een reis maken, ga dat doen. Wat dat betreft, maak ik trouwens geen gekke dingen mee. Nederlanders zijn heel erg zuunig en voorzichtig. Ze kijken eerst naar hun kinderen, gaan het huis aflossen. Ooit heb ik iemand begeleid die ziek was, die heeft alles verbrast. Dat vond ik ook verstandig. Geniet nu het nog kan. Voor wie moet je dat bedrag achterlaten?"

