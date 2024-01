Hoofdprijs van 30 miljoen in Staatsloterij valt in Woensdrecht

Iemand die zijn Staatslot in Woensdrecht heeft gekocht voor de Oudejaarstrekking is het nieuwe jaar wel heel goed begonnen. De hoofdprijs van 30 miljoen is namelijk op een heel lot gevallen dat in die gemeente werd verkocht.

Het winnende lotnummer van de Hoofdprijs van 30 miljoen euro belastingvrij is EF 44384, meldt RTL Nieuws. Waar het winnende lot precies werd verkocht in Woensdrecht, is nog niet duidelijk. "We kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en te feliciteren met het winnen van de hoofdprijs van 30 miljoen euro. Wij nodigen de winnaar van harte uit op het kantoor van Nederlandse Loterij om hem/haar te voorzien van advies en begeleiding om zo lang mogelijk zoveel mogelijk plezier te hebben van deze prijs", schrijft de Staatsloterij in een persbericht. Record

Nog nooit kochten zo veel mensen een Oudejaarslot bij de Oudejaarstrekking van Staatsloterij. Op het hoogtepunt zondagmiddag vlogen er maar liefst 28 staatsloten per seconde over de toonbank. In totaal zijn ruim 7,2 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Er kon zondag tot zeven uur 's avond een Oudejaarslot gekocht worden. Om middernacht werd het winnende lot bekend gemaakt.