Ben loopt marathon voor zieke moeder, Elly ziet het thuis en is in tranen

Vol emoties kwam Ben Vriends (31) zondag over de finish van de Marathon van Eindhoven. "Ik zit de hele tijd te denken aan mijn moeder, die wil ik trots maken", zei hij met een snik. "Mijn moeder heeft MS, ik heb al mijn hele leven de drang om te bewegen omdat zij het niet kan." Een dag later zit moeder Elly (55) nog altijd met tranen in haar ogen naar het fragment te kijken.

"Ik vind het heel mooi dat hij het niet vanzelfsprekend vindt dat je zo goed kunt bewegen. En dat je daardoor de extra waarde ervan inziet", blikt Elly vanuit Zundert terug.

"Zeker de eerste jaren waren lastig en had ik veel terugvallen."

Volgens haar heeft ze een heel levendige en sportieve zoon. "Hij leeft om te kunnen sporten." Iets wat Ben zelf ook al aangaf direct na het finishen. Hij wil bewegen en sporten omdat hij al zijn hele leven beseft dat het niet iets ‘normaals’ is. "En al helemaal geen lange afstanden lopen of zelfs een marathon", zegt Elly. 31 jaar geleden kreeg Elly de diagnose MS. Ben en zijn tweelingzus Marieke, waren toen vijf maanden oud. "Mijn linkerbeen ging slepen en na een hele hoop onderzoeken kreeg ik de diagnose MS.’’ Ben heeft zijn moeder dan ook nog gezond gekend. "Zeker de eerste jaren waren lastig en had ik veel terugvallen."

''Die paar minuten maken voor mij helemaal niks uit, dat is geen big deal.’’

De laatste tien jaar heeft Elly zoveel moeite met lopen dat ze een rollator en scootmobiel nodig heeft. "Met die hulpmiddelen kan ik goed leven. Ik probeer van elke dag iets moois te maken", zegt de positieve moeder Vriends. "Dankzij mijn scootmobiel kan ik eropuit trekken en onder de mensen komen." Het doel van Ben was om te finishen in 2 uur en 30 minuten. Het werden er exact twee minuten meer. Volgens moeder Elly is dat wel een dingetje voor Ben maar zelf ziet ze het als een megaprestatie. "Het is al een hele klasse dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Die paar minuten maken voor mij helemaal niks uit, dat is geen big deal."

"Dit raakte mij heel diep. Het kwam heel oprecht vanuit zijn hart."

De tranen van Ben zag moeder Elly zondagmiddag niet live op televisie. Ze werd door haar dochter gebeld en al voorbereid om de emoties van Ben. Maar alsnog liepen ook thuis in Zundert de emoties hoog op. "Dit raakte mij heel diep. Het kwam heel oprecht vanuit zijn hart." De gedachten aan zijn moeder hebben Ben over de finish geholpen. "Mama, ik weet dat je zit te kijken. Ik hou van jou, heel veel", zei de marathonloper zondag in de uitzending van Omroep Brabant. "Dat doet mijn moederhart heel erg goed natuurlijk. Een mooier cadeautje kun je toch niet krijgen", sluit Elly af. Bekijk hier de finish van Ben en zijn emoties na afloop:

