Massale gekte bij tankstation met literprijs van 1,45 euro

Het stond er echt: 1,449 euro voor een liter benzine. En diesel uit de pomp kost 1,109 euro. Het leidde maandagavond tot massale gekte bij tankstation DCB aan het Flight Forum in Eindhoven. Een paar honderd auto's stonden in de rij te dringen om hun tank vol te gooien.

Was het een technische storing of misschien een prijsstunt? Bij DCB was maandagavond niemand bereikbaar voor commentaar.

"Er wordt aan gewerkt", was het enige dat de achterwacht van de avond wil zeggen toen er nog massaal werd getankt. Rond tien uur 's avonds werd de prijs weer aangepast naar 1,88 euro voor een liter Euro 95. Zeker een uur hebben mensen aanzienlijk goedkoper kunnen tanken dan normaal.

Bijna 60 cent goedkoper

In de tussentijd waren automobilisten gretig bezig om brandstof te tanken in de buurt van het vliegveld. En dat loonde. Het prijsverschil met de dichtstbijzijnde concurrent bedroeg 59 cent.