Grote brand in bovenwoning in Breda

In een huis aan de Ginnekenweg in Breda heeft dinsdagmorgen in alle vroegte een korte maar hevige brand gewoed. Het vuur brak tegen zes uur door nog onbekende oorzaak uit.

Binnen een half uur had de brandweer de zaak onder controle. De vier bewoners waren op tijd buiten, zo meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Eén van hen zou gewond zijn geraakt. Het gaat om een bovenwoning. Het pand ligt boven een sushibar. De brandweer is met verschillende wagens aanwezig om hulp te verlenen. Ook werd een ambulance ingeschakeld en de politie is er ook. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwde omwonenden vanwege de rookontwikkeling al snel ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Er werd 'grote brand' gemeld, omdat het huis in het centrum van Breda staat en uitslaand was. De bewoners hebben na het uitbreken van de brand hun huis snel kunnen verlaten. Ze hebben bij de buren aangemeld en daar 112 gebeld. Ze zijn inmiddels opgevangen. Ondertussen is de kamer, waar het vuur waarschijnlijk ontstond, onderzocht. Ook de rest van het huis wordt door de brandweer onder de loep genomen of er niet ergens anders nog wat broeit, zo laat de woordvoerster weten. Tegen halfzeven werd het sein brand meester gegeven.

Grote brand in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Behalve de brandweer meldde zich ook een ambulance (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer in actie (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer moest een hoogwerker inzetten (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

