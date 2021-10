Politie schoot uit 'noodweer' op agressieve man Breda, oordeelt justitie

(foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De politie handelde uit 'noodweer', toen in juni in de Balfortstraat in Breda op een agressieve man op een balkon werd geschoten. Dat is het oordeel van het Openbaar Ministerie, na onderzoek van de Rijksrecherche.

Verschillende politiewagens reden op maandagavond 14 juni naar de Balfortstraat, nadat meerdere meldingen van overlast waren binnengekomen. Eenmaal aangekomen in de straat, zagen agenten een schreeuwende man op een balkon. Hij bekogelde de politie met bierflesjes en kwam zijn balkon op met een mes in de handen.



Met mes de straat op

Twee agenten liepen met een schild naar de voordeur, om te voorkomen dat de verdachte de straat zou oprennen. Hierop ging plotseling de deur open en kwam de agressieve man naar buiten met een mes.



De politiemannen gaven hem het bevel dat mes los te laten en dreigden met pepperspray. De verdachte luisterde niet en bewoog richting de agenten. Hierop heeft een van de politiemannen op de verdachte geschoten. Daarna werd hij gearresteerd. Op 13 december moet de verdachte, de man op het balkon dus, voor de rechter verschijnen.

