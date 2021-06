Dreigende situatie in Breda: man verzette zich al eerder bij aanhouding

De overlastpleger in Breda, bij wie de politie maandag een waarschuwingsschot moest afvuren, verzette zich al eerder hevig bij een aanhouding. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. "Bekend is dat de bewoner geweld tegen de politie niet schuwt."

De 45-jarige man werd namelijk zaterdagavond ook al aangehouden in Breda. Agenten die hem daarop aanspraken, werden door de man bespoten met verf uit een spuitbus en bedreigd met de dood .

Rond tien uur maandagavond ontving de politie een melding van geluidsoverlast in de Balfortstraat. Toen agenten ter plekke kwamen, ontstond een dusdanige dreigende situatie in een portiek dat is besloten een schot te lossen. Een bewoner werd hierbij geraakt.