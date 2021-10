Kopstukken van Satudarah horen zware straffen eisen

Justitie wil dat vier kopstukken van motorclub Satudarah jarenlang de cel in gaan. Drie verdachten komen uit Tilburg en omgeving. Het proces heeft lang op zich laten wachten.

De bestuurders van motorclub Satudarah worden verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie en van wapenbezit. Doel van de motorclub was volgens het OM bedreiging, afpersing, mishandeling, wapenbezit, drugshandel en witwassen.

President Angelo M. (44) uit Tilburg hoorde zeven jaar celstraf eisen.

Verdachte Redouan I. (44) uit Goirle hoorde zes jaar eisen. Het OM ziet hem als de financiële man van de club.

Tegen Paul M. (52) uit Maastricht werd zeven jaar geëist net als tegen Michel B. (56) uit Enschede.

De zaak tegen Xanterra M. (47) uit Tilburg, broer van Angelo, wordt later behandeld, omdat zijn advocaat ziek is.

De Tilburgse Satudarah-broers stonden vaker voor de rechter. Ze kwamen al rond 2010 in het vizier van de politie. Bij invallen in Tilburg werd onder meer een raketwerper gevonden. De broers werden in 2016 veroordeeld voor witwassen en vuurwapenbezit. Angelo M. kreeg toen 25 maanden cel en zijn broer één jaar.

In mei 2016 startte de politie een onderzoek naar Satudarah als misdaadorganisatie. In maart 2017 volgde een inval in het clubhuis aan de Zevenheuvelenweg. De politie nam toen diverse documenten en misdaadgeld in beslag. In de herfst van dat jaar werden de broers weer opgepakt, nu voor lidmaatschap van een criminele organisatie: deze zaak.

Afpersing als verdienmodel

Leden die na een conflict de club moesten verlaten, werden in elkaar geslagen. Ze moesten 5000 euro boete betalen en hun motor inleveren. Het OM ziet dit als afpersing met geweld en als het verdienmodel van de motorclub. Hiermee verdiende de top zeker 124.000 euro.

Alle bestuursleden ontkennen dat de motorclub zich als organisatie bezighield met criminele zaken. Ze omschreven Satudarah als een club die zich vooral bezighoudt met motorrijden, feestjes en bier drinken.

Dit proces sleept al jaren voort, mede door rechtshulpverzoeken aan het buitenland, waaronder Indonesië. Aanvankelijk wilden de advocaten 340 getuigen oproepen maar de rechtbank beperkte dat tot 60. De verhoren duurden uiteindelijk 2,5 jaar.

Het proces is voor de rechtbank in Zwolle omdat het een zaak is van het landelijk parket van het OM. Dat kies voor rechtbanken waar op dat moment ruimte is.

Elf dagen voor rechtszaak

De rechtbank heeft elf dagen uitgetrokken voor deze zaak die nog tot in november doorgaat. De komende weken komen de advocaten aan het woord. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.

Motorclub Satudarah werd ruim 30 jaar geleden opgericht. De MC kende rond 2010 een stormachtige groei. Er waren afdelingen tot in Maleisië en Australië. Al gauw raakte de club in opspraak door leden die opgepakt en veroordeeld werden voor allerlei soorten misdrijven. Nadat steeds meer gemeenten maatregelen namen tegen clubhuizen en clubjacks verboden op straat, kwam er uiteindelijk een verbod. In 2018 ontbond de rechter de motorclub.