Forse stijging van aantal coronabesmettingen in Brabant

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is enorm gestegen. In de afgelopen week zijn er 2019 mensen positief getest. Dat is ruim vijftig procent meer dan een week eerder. Vorige week waren er nog 1287 Brabanders die een positieve coronatest deden.

Vorige week werd voor het eerst weer een stijging genoteerd in het aantal besmettingen. Toen een goede 8 procent, een week later schiet dat omhoog naar 56,8 procent.

Dat is een sterkere stijging dan landelijk wordt genoteerd. Ook in de rest van Nederland is het aantal coronabesmettingen hard gestegen. In de afgelopen week zijn er 17.832 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is 48 procent meer dan de 12.016 nieuwe gevallen van vorige week.

De uitbraak staat nu op het hoogste niveau sinds eind augustus. "De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet", aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

R-getal

De harde stijging is ook terug te zien in het reproductiegetal. Het getal dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Eind vorige week kwam dat voor het eerst weer boven de 1 uit: 1,02.

Inmiddels is dat r-getal gestegen tot 1,12. Elke honderd mensen met het coronavirus, besmetten samen 112 andere mensen.

Ziekenhuiscijfers

De stijgende besmettingscijfers zijn nog niet net zo hard terug te zien in de ziekenhuiscijfers. In de Brabantse ziekenhuizen werden de afgelopen week tot en met maandag 133 mensen opgenomen met een coronabesmetting of verdenking daarvan. Dat zijn er vier meer dan een week eerder, een stijging van iets meer dan drie procent.

Dat de stijging in besmettingen niet te zien is in de ziekenhuizen kan enerzijds komen doordat de ziekenhuiscijfers vaak ongeveer twee weken 'achter lopen'. Het duurt even voordat mensen met een coronabesmetting zo ziek worden dat ze moeten worden opgenomen. Anderzijds kan het ook komen doordat veel mensen gevaccineerd zijn en ze dus minder ziek worden als ze besmet raken met het coronavirus.

Er liggen dinsdag 64 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder. In heel Nederland is het aantal opgenomen coronapatiënten opgelopen tot 512, vijftien meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal sinds 23 september, vlak voordat de meest recente versoepelingen werden aangekondigd.