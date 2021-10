Briefje van 50 valt in de wc en komt er bij de waterzuivering weer uit

Het is een vondst die ze niet elke dag doen, bij de waterzuivering van Waterschap De Dommel: een briefje van vijftig euro kwam daar zomaar bovendrijven, helemaal intact. Waarschijnlijk heeft iemand in Eindhoven het in de wc-pot laten vallen en doorgetrokken.

"Iemand in Eindhoven heeft iets waardevols in het toilet laten vallen", schrijft het waterschap op Twitter. "Bij deze een bedankje van onze collega's van de rioolwaterzuivering. Zo word je letterlijk een rijke stinkerd!"

Dikkere vezel

Een woordvoerder van het waterschap weet wel hoe het kan dat een briefje van 50 de tocht door het riool heeft overleefd. "Dat komt waarschijnlijk doordat zulk papier wat dikker in de vezel is", legt ze uit. "Terwijl toiletpapier meteen uit elkaar valt als dat in het water belandt. Dat is met geld niet het geval."

Daarbij is het aannemelijk dat het geld relatief dicht bij de waterzuiveringsinstallatie in het riool is beland. "Of op straat in een put terecht is gekomen, dat kan natuurlijk ook. Dan heeft het een minder lange weg gehad naar de zuivering toe."

Frietjes op vrijdag

Er worden bij de waterzuivering wel vaker dingen uit het riool gevist. Het meeste komt naar boven bij het grove rooster waar het rioolwater doorheen moet. "Meestal is dat een soort bruine onherkenbare drek. Maar laatst was er ook nog een mobiele telefoon." Het kan dus verkeren.

Wat de medewerkers gaan doen met de gevonden vijftig euro, is nog niet duidelijk. "Misschien gaan ze er vrijdag lekkere friet van halen voor de collega's. Dat hebben ze wel verdiend."